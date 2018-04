Seit Ende Dezember befindet sich die Aktie der Deutschen Bank in einem sauberen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum etwa 6 Euro an Wert verloren. Nach einem Hoch bei 17,125 Euro ging es mit einigen Fehlausbrüchen dazwischen aber steil nach unten und der Kurs ist jetzt bei rund 11,35 Euro gelandet. Dieser Abverkauf wurde vermutlich auch durch Leerverkäufe in Gang gesetzt und jetzt muss man schauen, ob man im Bereich von 11,00 Euro den Boden gesehen ...

