Wipotec-OCS will dabei helfen, die Serialisierungsstandards von GS1 - insbesondere deren 2D-Codes - in China durchzusetzen. Als Teil dieser Strategie unterhält das Unternehmen gemeinsam mit einem Professor der Universität Shanghai in der dortigen Freihandelszone einen Showroom zum Thema Harmonisierung der chinesischen Richtlinien. Im Dezember 2017 demonstrierte Wicotec-OCS darüber hinaus Vertretern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...