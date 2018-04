BERLIN (Dow Jones)--Die SPD zeigt sich in einer aktuellen Umfrage im Aufwärtstrend. Erstmals in diesem Jahr erreichte die Partei im RTL/n-tv-Trendbarometer wieder 20 Prozent. CDU/CSU verloren hingegen einen Prozentpunkt auf 32 Prozent. Von den übrigen im Bundestag vertretenen Parteien kamen die FDP auf 9 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent, die Linke auf 10 Prozent und die AfD auf 13 Prozent.

Bei der Kanzlerpräferenz legte die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles im direkten Vergleich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um 2 Prozentpunkte zu. Wenn in Deutschland eine direkte Kanzlerwahl möglich wäre, würde Angela Merkel auf 49 Prozent kommen nach 51 Prozent in der Vorwoche und Nahles auf 15 Prozent nach 13 Prozent. Im Vergleich mit dem kommissarischen SPD-Chef Olaf Scholz käme Merkel mit 44 Prozent auf 2 Prozentpunkte weniger als in der Woche zuvor. während Scholz bei 21 Prozent bliebe.

"Die SPD kann sich etwas erholen, weil sich die Partei zurzeit auf das Regierungshandeln konzentriert und die heftigen Turbulenzen nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl erstmal abgeflaut sind", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner der Mediengruppe RTL. "Dagegen bieten CDU und CSU ein Bild der Uneinigkeit." Das liege vor allem an Innenminister Horst Seehofer, der mit Themen wie Zuwanderung AfD-Wähler gewinnen wolle - tatsächlich aber werde dadurch die AfD stabilisiert und die Union geschwächt.

Für die Erhebung befragte das Forsa-Institut vom 3. bis 6. April insgesamt 2.005 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger.

