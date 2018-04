FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist etwas leichter in die neue Woche gestartet. Für die Anleihestrategen der BayernLB verschiebt sich ab dieser Woche die Angebots-/Nachfragebalance aufgrund hoher Rückzahlungen sowie Kuponzahlungen stark auf die Nachfrageseite. Allerdings sei in der Folge nicht mit einer neuen Rally zu rechnen, da diese Erwartungen bereits in den vergangenen Wochen eingepreist wurden.

Der Bund-Future dürfte es daher schwer haben, über die Höchststände aus dem März zu steigen. Dafür bedürfe es wohl einer Eskalation im Handelsstreit. Die Anleihestrategen der BayernLB würden daher Niveaus oberhalb von 159,40 Prozent nutzen, um eine strategische Short-Positionen aufzubauen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 16 Ticks auf 159,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,44 Prozent und das Tagestief bei 159,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.397 Kontrakte. Der BOBL-Futures büßt vier Ticks auf 131,18 Prozent ein.

April 09, 2018

