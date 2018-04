DAX-Analyse am Morgen: Gehen die Anleger wieder in die Offensive?

Immerhin - die erste Handelswoche im April endete für den deutschen Leitindex mit einem Plus von rund 1,2%. Das kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Stimmung dies- und jenseits des Atlantiks zum Wochenschluss wieder eingetrübt hat, denn die neuerliche Eskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA zog die US-Märkte am Freitagabend tief ins Minus. Für den DAX ging es dabei nachbörslich wieder unter die wichtige 12.200er-Marke zurück - der Index wird am Montagmorgen vorbörslich allerdings wieder rund 100 Punkte höher taxiert. Das heißt:

