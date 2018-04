Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte brechen im Februar kräftig ein

Die deutschen Exporteure haben im Februar einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Vor dem Hintergrund des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskonflikts brachen die Warenausfuhren kräftig ein. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 107,5 Milliarden Euro.

Internationale Handelskammer fordert von Europa Einlenken bei Zöllen

Die Europäer müssen den Amerikanern im Streit um Zölle nach Überzeugung der Internationalen Handelskammer (ICC) entgegenkommen. "Dem US-Präsidenten scheint es mit Blick auf Europa nur vordergründig um Stahl und Aluminium zu gehen. Offensichtlich hat er vielmehr die deutlich höheren EU-Zölle auf Autos aus den USA im Blick", sagte Oliver Wieck, Generalsekretär der Internationalen Handelskammer (ICC) Deuts4chland, dem Handelsblatt.

Deutsche Großunternehmen wiegen sich bei Digitalisierung in Sicherheit - Studie

Der digitale Wandel wird für deutsche Großunternehmen immer wichtiger - zugleich unterschätzen sie einer Studie zufolge die Konkurrenz durch Technologie-Konzerne wie Google oder Amazon. Die digitale Transformation gehört inzwischen für 62 Prozent der deutschen Unternehmen ab 250 Millionen Euro Jahresumsatz zu den drei wichtigsten Firmenzielen, wie aus einer Gfk-Studie im Auftrag der Digitalberatung Etventure hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Im Vorjahr waren es erst 50 Prozent, 2016 nur 41 Prozent.

EU will höhere Strafen bei Verstoß gegen Verbraucherrechte - Zeitung

Um die Interessen geschädigter Verbraucher zu stärken, will die Brüsseler EU-Kommission Unternehmen, die gegen Verbraucherrechte verstoßen, künftig deutlich härter bestrafen. Das berichtet die Zeitung Welt unter Berufung auf einen neuen Gesetzesvorschlag, den die zuständige EU-Kommissarin für Justiz-und Verbraucherschutzfragen, Vera Jourova, am kommenden Mittwoch vorlegen will.

SPD erreicht in Umfrage wieder 20 Prozent

Die SPD zeigt sich in einer aktuellen Umfrage im Aufwärtstrend. Erstmals in diesem Jahr erreichte die Partei im RTL/n-tv-Trendbarometer wieder 20 Prozent. CDU/CSU verloren hingegen einen Prozentpunkt auf 32 Prozent. Von den übrigen im Bundestag vertretenen Parteien kamen die FDP auf 9 Prozent, die Grünen auf 11 Prozent, die Linke auf 10 Prozent und die AfD auf 13 Prozent.

Orbans Fidesz-Partei klarer Sieger der Parlamentswahl in Ungarn

Ungarns rechtsnationaler Regierungschef Viktor Orban geht gestärkt aus der Parlamentswahl hervor: Nach Auszählung fast aller Stimmen kam seine Fidesz-Partei auf 48,8 Prozent, wie das Nationale Wahlbüro (NVI) in der Nacht zum Montag mitteilte. Orban selbst sprach von einem "historischen Sieg". Mit dem Wahlergebnis könnte Orban womöglich sogar erneut die Zweidrittelmehrheit im Parlament erreichen.

Bahnstreik in Frankreich geht am Montag weiter

Der Bahnstreik in Frankreich wird am Montag erneut zu zahlreichen Zugausfällen führen. Im internationalen Bahnverkehr wird der Bahngesellschaft SNCF zufolge etwa jeder vierte Zug ausfallen. Stärker betroffen ist der innerfranzösische Verkehr. Am Sonntag fuhr den Angaben zufolge auf innerfranzösischen Fernstrecken nur jeder fünfte Zug, auf den Regionalstrecken jeder dritte Zug. Ähnlich soll die Lage am Montag sein.

Macron verurteilt mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien

Nach Berichten über einen Chlorgaseinsatz in der syrischen Rebellenhochburg Duma hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff verurteilt. Macron verurteile "die Chemiewaffenangriffe gegen die Bevölkerung von Duma" auf das Schärfste, teilte der Elysée-Palast nach eine Telefonat von Macron mit US-Präsident Donald Trump mit.

Moskau warnt Washington vor Militäreinsatz in Syrien

Nach Berichten über einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma hat Russland die USA davor gewarnt, diese als "Vorwand für einen Militäreinsatz" in Syrien zu nutzen. Eine Militärintervention "unter erfundenen Vorwänden" in einem Land, wo sich "auf Bitten der legitimen syrischen Regierung russische Soldaten aufhalten", wäre "inakzeptabel und könnte schwerste Konsequenzen haben", erklärte das russische Außenministerium.

Russland kündigt für Montag Sitzung des UN-Sicherheitsrats an

Russland hat für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats angekündigt. Bei dem Treffen des höchsten UN-Gremiums werde es um die "Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit in der Welt" gehen, sagte ein Sprecher der russischen Vertretung bei den Vereinten Nationen laut russischen Agenturberichten. Nähere Angaben machte er nicht.

Auch Paris weist Verantwortung für Angriff auf syrischen Militärflughafen zurück

Nach den USA hat auch Frankreich erklärt, nicht für den Angriff auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich zu sein. "Wir waren es nicht", sagte der Sprecher des französischen Generalstabs, Patrik Steiger, der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Die israelische Armee wollte keinen Kommentar abgeben.

USA weisen Verantwortung für mutmaßlichen Angriff auf syrischen Flughafen zurück

Die USA sind nach eigenen Angaben nicht für die mutmaßlichen Angriffe auf einen syrischen Militärflughafen verantwortlich. "Das Verteidigungsministerium führt derzeit keine Luftangriffe in Syrien aus", teilte das Pentagon in Washington mit. "Allerdings beobachten wir die Situation weiterhin genau und unterstützen die anhaltenden diplomatischen Bemühungen, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Chemiewaffen in Syrien und anderswo einsetzen", sagte ein Sprecher.

Nordkorea ist zu Gespräch mit USA über atomare Abrüstung bereit

Die nordkoreanische Führung hat den USA zufolge offenbar erstmals direkt ihre Absicht übermittelt, über eine atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel zu verhandeln. "Die USA haben bestätigt, dass (der nordkoreanische Machthaber) Kim Jong Un bereit ist, über die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinselt zu sprechen", sagte ein Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Wall Street Journal und der Washington Post.

Drei Verletzte bei Erdbeben in Japan

Bei einem Erdbeben in Japan sind am Montag drei Menschen leicht verletzt worden. An Gebäuden und Straßen entstanden Schäden, wie örtliche Medien berichteten. Die japanische Wetterbehörde gab die Stärke des Bebens der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo zufolge mit 6,1 an. Der US-Erdbebenwarte zufolge hatte der Erdstoß eine Stärke von 5,7. Das Beben erschütterte den Westen der Hauptinsel Honshu 96 Kilometer nördlich von Hiroshima.

+++ Konjunkturdaten +++

Norwegen Dez-Feb Industrieproduktion +0,3% gg Sep-Nov

Norwegen Feb Industrieproduktion +0,2% gg Vormonat

Norwegen Feb Industrieproduktion +0,2% gg Vorjahr

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 2,076 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,175 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Feb nsb Überschuss 2,076 Bill JPY; -28,7% gg Vj

