Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland sind im Februar 2018 gegenüber dem Vorjahresmonat so deutlich gestiegen wie seit November 2007 nicht mehr. Im zweiten Monat des Jahres stiegen die Baureise um 4,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit.

Im November 2017 hatte der Preisanstieg im Jahresvergleich bei 3,4 Prozent gelegen. Von November 2017 bis Februar 2018 erhöhten sich die Baupreise um 1,7 Prozent. Die Preise für Rohbauarbeiten an Wohngebäuden stiegen im Jahresvergleich um 4,4 Prozent. Bei den Ausbauarbeiten nahmen die Preise im Februar 2018 gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent zu.

Die Preise für Instandhaltungsarbeiten an Wohngebäuden waren im Februar 2018 um 3,9 Prozent höher als im Vorjahr. Ebenfalls gestiegen sind die Neubaupreise für Bürogebäude und für gewerbliche Betriebsgebäude: Sie stiegen jeweils um 4,1 Prozent. Im Straßenbau erhöhten sich die Preise binnen Jahresfrist um 5,3 Prozent.