Auch am Montag halten die militärischen Auseinandersetzungen im Gazastreifen an. Kampfjets aus Israel bombardierten eine Einrichtung der Hamas.

Israelische Kampfjets haben in der Nacht zum Montag erneut im Gazastreifen angegriffen. Die Armee teilte mit, es sei eine militärische Einrichtung der in dem Palästinensergebiet herrschenden Hamas bombardiert worden. Damit habe die Luftwaffe auf ein Vordringen militanter Palästinenser auf israelisches Gebiet am Sonntag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...