Frankfurt - Die deutschen Produktionszahlen haben die Erwartungen eines starken BIP-Wachstums im ersten Quartal am Freitag letzter Woche etwas gedämpft, so die Analysten der Helaba. Die heute anstehenden Exportdaten Deutschlands dürften dies untermauern. In Monaten mit schwacher Produktion würden sich die Exporte meist ebenfalls belastet zeigen.

