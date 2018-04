Hannover - Die Industrieproduktion in Deutschland hat an Schwung verloren, so die Analysten der Nord LB.Die Unternehmens-Produktion sei im Februar so stark gesunken wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Industrie, Bau und Versorger hätten zusammen 1,6% weniger hergestellt als im Januar. "Die gute Auftragslage und die positive Stimmung sprechen aber dafür, dass die Industriekonjunktur weiter aufwärtsgerichtet bleibt."

Den vollständigen Artikel lesen ...