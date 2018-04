Victor Orbán hat in Ungarn noch klarer gewonnen, als seine Kritiker befürchtet hatten. Brüssel muss sich nun auf scharfen Gegenwind einstellen.

Der Triumph bei den Wahlen in Ungarn hätte für Viktor Orbán kaum größer ausfallen können. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes errang ein Präsident zum dritten Mal in Folge einen Wahlsieg. "Wir haben eine entscheidende Schlacht geschlagen. Wir haben für uns die Möglichkeit geschaffen, Ungarn zu schützen", sagt der Chef der rechtspopulistischen Fidesz nach der Auszählung der Stimmzettel.

Die Freude über den unerwartet hohen Sieg stand dem Regierungschef ins Gesicht geschrieben, der sich im offenen Hemd seinen euphorischen Anhängern in Budapest präsentierte.

Orbán erreichte wieder eine Zweidrittel-Mehrheit im Parlament. Damit kann seine Koalition Fidesz-KDNP die Verfassung ändern. Auf sein Bündnis entfielen 133 der 199 Sitze im Budapester Parlament. Die rechtsnationale Jobbik ist mit 26 Sitzen vor der sozialdemokratischen MSZP mit 20 Sitzen die größte Oppositionspartei.

Die Wahlbeteiligung lag bei 69,4 Prozent und war damit die höchste seit dem Jahr 2002. Noch 2014 lag sie bei nur 61,7 Prozent.

Orbán hatte im Wahlkampf vor allem auf das Flüchtlings- und Migrationsthema gesetzt. Damit konnte er vor allem in den ländlichen Regionen punkten. Das Konzept der früher rechtsextremistischen Oppositionspartei Jobbik erwies sich hingegen als Fehlschlag.

Parteichef Gábor Vona entwickelte die Partei in den vergangenen Jahren zu einer rechtsnationalen Bewegung, um auch bürgerliche Wähler zu gewinnen. In der Nacht zum Montag kündigte der Jobbik-Chef bereits seinen Rücktritt an. Er hatte sich im Wahlkampf vergeblich als gefährlichster Herausforderer für Orbán inszeniert.

