Basel - Bei Novartis setzt der neue CEO Vas Narasimhan sein Ziel, den Konzern auf Daten und Technologie zu fokussieren, konsequent weiter um. Am Montag kündigte der Pharmakonzern an, das US-Unternehmen Avexis für 8,7 Mrd USD übernehmen zu wollen. Eine entsprechende Vereinbarung haben die beiden Unternehmen bereits geschlossen. Mit dem Zukauf will Novartis seine Position als führendes Gentherapie- und Neuroscience-Unternehmen ausbauen. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen werden.

Während Novartis selbst die Übernahme als Stärkung seiner Position im Bereich der Gentherapie und Neurowissenschaften bewertet, sehen Analysten den Kauf vornehmlich als einen Schritt in den Bereich der seltenen Krankheiten. Denn das US-Unternehmen verfügt über den Produktkandidaten AVXS-101. Dieser habe das Potenzial, die erste Genersatztherapie zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) zu werden - einer Krankheit, die zum frühen Tod oder zu lebenslanger Behinderung führt und erhebliche Gesundheitskosten verursacht.

Wie der Novartis-CEO in einer Telefonkonferenz weiter ausführt, handelt es sich bei SMA um ...

