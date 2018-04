Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holstein hat im Fall des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont bisher keinen neuen Antrag gestellt. Das teilte eine Sprecherin am Montag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Nach der Freilassung Puigdemonts am Freitag aus der Justizvollzugsanstalt Neumünster wäre jetzt die Generalstaatsanwaltschaft juristisch am Zug. Sie könnte einen Antrag auf rechtliche Zulässigkeit einer Auslieferung beim Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig beantragen. Das OLG hatte den Hauptvorwurf der spanischen Justiz - Rebellion - als von vorneherein unzulässig verworfen, nicht aber den Vorwurf der Untreue. Das OLG erließ einen Auslieferungshaftbefehl, verfügte aber gegen Auflagen Haftverschonung. Puigdemont hat angekündigt, bis zum Endes des juristischen Verfahrens in Berlin zu wohnen./mho/DP/jha

