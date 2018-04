Zürich - Der erste Handelstag im neuen Quartal startete am Ostermontag in den USA tief rot mit einem Sell-off von 3.5% bis zum Tiefst im S&P500. Der Tagesverlust betrug schliesslich 2.2% und die wichtige 200 Tage-Moving-Average-Linie war verletzt. Ausnahmsweise reagierte Europa am Dienstag nach Ostern etwas besonnener und die Verluste waren mit weniger als 1% begrenzt. Die Tiraden im Handelsdisput USA-China wurden etwas gelassener interpretiert. Die Stimmung blieb aber unsicher. Die US-Börsen erholten sich am Dienstag, mit einem negativen Opening Gap am Mittwoch von -1.5% und anschliessendem Intraday-Rally von 2.8%, weil von beiden Seiten versöhnliche Signale und Verhandlungswille kamen.

Am Donnerstag abend twitterte Trump von einer Verdrei-fachung der Zölle auf USD 150 Mrd. auf Importe aus China. Verhandlungstaktik oder Unberechenbarkeit? Es wurde von den Börsen zur Kenntnis genommen und stoppte den Rebound.

Der SMI (um Dividenden adjustiert) konnte diese nervenaufreibende erste Woche im neuen Quartal schliesslich mit nur einem leichten Minus von 0.4% beenden, der DAX gewann sogar 1.2% und der Euro Stoxx 50 1.4%. Der S&P 500 verlor mit dem schwachen Freitag hingegen 1.4% und der technologielastige NASDAQ 100 nach einem 4% Sturz am Montag insgesamt 2.3%.

Die Flucht in sichere Häfen bewirkte zuerst Druck auf den Renditen, mit entsprechender Umkehr gegen das Wochenende hin. Die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen kletterten ...

