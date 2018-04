BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat vor der Mitte der Woche geplanten Kabinettsklausur der großen Koalition eine Festlegung auf konkrete Maßnahmen und Zeitpläne dafür verlangt. "Ich finde, so langsam müsste einmal ein Gesamtbild entstehen, wohin es denn in den nächsten Monaten gehen soll", sagte Nahles im ZDF-Morgenmagazin.

Die designierte Parteichefin der Sozialdemokraten erwartete "einfach jetzt einmal eine Prioritätenliste, was soll dieses Jahr noch passieren, was nächstes Jahr". Nahles zeigte sich aber auch überzeugt, dass die Kabinettsmitglieder bei der Tagung in Meseberg Fakten schaffen werden. "Aber das kriegen die auch hin", sagte sie.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Kabinettsklausur unterdessen dazu auf, für mehr Disziplin unter den Ministern der Union zu sorgen. "Es wäre gut, wenn sich die Unions-Minister endlich auf ihre Arbeit konzentrieren, statt sich in Überschriften zu überbieten. Dafür muss Angela Merkel jetzt sorgen", sagte Klingbeil dem Tagesspiegel.

