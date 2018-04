Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Europa sind mit einem Plus in die neue Handelswoche gestartet. Vor allem die positiven Vorgaben aus Asien stützen die Stimmung, nachdem es an der Wall Street am Freitag noch kräftig abwärts gegangen war. "In Asien schlägt sich der Handelsstreit nicht mehr negativ nieder", sagt ein Marktteilnehmer. Die dortigen Märkte setzten offenbar darauf, dass dieser nicht weiter eskaliere. Mit dem Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank und einer Übernahme von Novartis gibt es zudem weitere spannende Themen.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 12.343 Punkte, der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,6 Prozent auf 3.427 Punkte. Der Euro startet mit 1,2272 Dollar kaum verändert in den Tag.

Deutsche Bank mit neuem Chef und alter Strategie

Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt an der Börse gut an, für die Aktie geht es im frühen Handel um 2,8 Prozent nach oben. Der Aufsichtsrat hatte am Vorabend Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, er ersetzt John Cryan. Der Vorstandswechsel führt laut Händlern zunächst zu Short-Eindeckungen in der Aktie. "Die Aktie wurde zuletzt geradezu zertrümmert", sagt ein Händler. Für Short-Eindeckungen habe lediglich ein Katalysator gefehlt, der sei mit dem Vorstandswechsel nun da.

Strategisch orientierte Anleger dürften sich mit Käufen allerdings weiterhin zurückhalten. "Denn die Herausforderungen für die Bank bleiben", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Ob die großen institutionellen Anleger Sewing die Trendwende im Investmentbanking zutrauten, sei zweifelhaft. Möglicherweise stünden weitere Personalentscheidungen an, auch im Aufsichtsrat.

Novartis kauft zu

Der Pharma-Konzern Novartis übernimmt den US-Konzern Avexis und lässt sich dies Einiges kosten: Insgesamt zahlen die Schweizer 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie für Avexis, das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt. Vas Narasimhan, CEO von Novartis, erklärte, die Akquisition von Avexis biete eine "außergewöhnliche Gelegenheit, die Behandlung von SMA zu transformieren.

Die Anleger werten den Zukauf positiv, Novartis steigen um 0,6 Prozent. Die Übernahme von Avexis durch Novartis stützt die M&A-Spekulationen und damit auch die Kurse im Biotech-Bereich. So geht es zum Beispiel für Medigene um 3,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.426,92 0,55 18,82 -2,20 Stoxx-50 3.022,58 0,40 12,03 -4,89 DAX 12.343,43 0,83 102,16 -4,45 MDAX 25.850,71 0,80 204,22 -1,34 TecDAX 2.524,64 0,97 24,15 -0,17 SDAX 12.049,33 0,86 102,38 1,37 FTSE 7.201,76 0,25 18,12 -6,56 CAC 5.287,05 0,55 28,81 -0,48 Bund-Future 159,38 -0,19 0,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.22 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2272 -0,07% 1,2277 1,2271 +2,1% EUR/JPY 131,43 +0,09% 131,44 131,33 -2,8% EUR/CHF 1,1776 +0,01% 1,1785 1,1785 +0,6% EUR/GBP 0,8699 -0,20% 0,8700 1,1483 -2,2% USD/JPY 107,10 +0,17% 107,06 107,04 -4,9% GBP/USD 1,4104 +0,11% 1,4110 1,4089 +4,4% Bitcoin BTC/USD 7.148,53 +2,0% 7.117,57 6.624,87 -47,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,21 62,06 +0,2% 0,15 +3,2% Brent/ICE 67,35 67,11 +0,4% 0,24 +2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,14 1.332,00 -0,2% -2,86 +2,0% Silber (Spot) 16,38 16,36 +0,1% +0,02 -3,3% Platin (Spot) 918,90 913,65 +0,6% +5,25 -1,1% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,5% +0,02 -7,3% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 03:40 ET (07:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.