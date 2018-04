Wien - In Erwartung der Reaktion der USA und Frankreichs auf den jüngsten Giftgasangriff des Assad-Regimes dürften heute Morgen geopolitische Spannungen die Märkte bestimmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beide Länder hätten gemeinsam eine starke Antwort angekündigt. Gleichzeitig habe sich im Handelskonflikt zwischen den USA und China der Ton wieder verschärft. So habe US-Finanzminister Mnuchin zuletzt von einem potenziellen Handelskrieg gesprochen und sich damit von der gemäßigteren Rhetorik des Wirtschaftsberaters Kudlow abgesetzt. Das chinesische Handelsministerium habe seinerseits angekündigt, die Interessen des Landes um jeden Preis zu verteidigen. Am Freitag habe China bei der WTO gegen die USA ein Verfahren eingeleitet. Es bestehe damit zumindest eine Möglichkeit, die Streitigkeiten binnen 60 Tagen im Rahmen der Welthandelsorganisation zu lösen.

Den vollständigen Artikel lesen ...