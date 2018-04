Bonn - Der deutlich schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht drückte am Freitag die Kapitalmarktzinsen nach unten, berichten die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries sei um 6 Basispunkte auf 2,78% gefallen. In der Folge habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen um 3 Basispunkte auf 0,50% nachgegeben. Bei kürzeren Laufzeiten seien die Auswirkungen weniger ausgeprägt gewesen. 5-jährige Bunds hätten am Freitag mit -0,10% um 2 Basispunkte und 2-jährige Papiere mit -0,58% um 1 Basispunkt unter ihrem jeweiligen Vortagesniveau rentiert. (09.04.2018/alc/a/a)

