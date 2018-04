Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Autokonzerns Fiat Chrysler von 22 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Adam Jonas begründete das neue Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit seiner Erwartung steigender Verkäufe von Pick-up-Modellen in den USA./edh/la

Datum der Analyse: 09.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN NL0010877643

AXC0091 2018-04-09/10:16