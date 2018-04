Der Danske Bank Analyst Mathias Mogensen wirft einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse in dieser Woche. EUR/USD technische Analyse "Der EUR/USD konnte leicht steigen, nach dem der US Arbeitsmarktbericht ein durchwachsenes Bild leicht negativ ist Bild ablieferte und Fed Powell am Freitag über allmähliche Zinserhöhungen sprach. Was den drohenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...