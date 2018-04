IRW-PRESS: 360 Blockchain Inc.: 360 Blockchain Inc.-Übernahmekandidat Arcology bestellt Team aus erfahrenen Ingenieuren und beginnt mit der Produktion

Der angekündigte Übernahmekandidat Arcology gibt die Bestellung eines Kernteams aus Technikexperten bekannt und beginnt auf seiner neuen Blockchain-Plattform für Unternehmen mit der Produktion

VANCOUVER, BC, KANADA (9. April 2018) - 360 Blockchain Inc. (360 oder das Unternehmen) (CSE: CODE - FWB: C5B - OTC: BKLLF) gibt bekannt, dass Arcology (http://arcology.network) mit Dr. Dave Xiang, Cody Yang und Grant Zhang drei führende Entwickler in das Unternehmen aufgenommen hat. Die Technikexperten, die aus einem erstklassigen Talentepool in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und biologisch inspiriertes adaptives Netzwerk-Design rekrutiert wurden, sind in ihrer Funktion dem Gründer und Forschungsleiter von Arcology, Laurent Zhang, unterstellt.

Um dem Versprechen von Arcology gerecht zu werden, eine völlig neue Blockchain-Architektur aufzubauen, mit der die aktuellen Probleme der Branche gelöst werden können, brauchen wir in unserem Gründungsteam Technikexperten, die mit Qualifikationen in verschiedenen Disziplinen ausgestattet sind, erklärt Herr Zhang. Genau diese haben wir auch gefunden. Wir gehen somit davon aus, bereits in den nächsten Wochen erste Leistungsprüfungen durchführen und unseren ersten Code ausliefern zu können.

Dr. Dave Xiang ist ein international anerkannter Algorithmusforscher, der eine Software auf Basis künstlicher Intelligenz zur Auffindung von Anomalitäten entwickelt hat. Diese Software wird von Apple, IBM und Intel sowie anderen Fortune 500-Unternehmen verwendet. Vor seiner Funktion bei Arcology war Dr. Xiang als wissenschaftlicher Leiter im Bereich Algorithmen bei den Firmen Rudolph Technologies (NYSE: RTEC), Meridian Global Services und China Telecom Global tätig. Sein Doktorratsstudium in den Fachbereichen Mustererkennung und intelligente Systeme absolvierte er an der Northeastern University (CN).

Cody Yang ist ein talentierter Ingenieur und Technologieführer, der sich in der Gestaltung von großformatigen, adaptiven Netzwerken einen Namen gemacht hat. Als Systemarchitekt und F&E-Manager bei Fairlink Century beaufsichtigte Herr Yang jenes Team, welches für die Entwicklung des weltweit ersten experimentellen Systems für die Kommunikation zwischen Luftfahrzeugen auf Blockchainbasis verantwortlich zeichnet.

Grant Zhang ist ein renommierter Softwareingenieur mit Spezialisierung auf plattformübergreifende Systemanalyse, Design und Entwicklung. Er wird die Entwicklung der leistungsstarken Netzwerk-Module beaufsichtigen, die für das SaaS-Geschäftsmodell von Arcology essentiell sind.

Laurent hat international anerkannte Ingenieure rekrutiert, die in ihren Fachbereichen Visionäre sind, meint Jeff Koyen, strategischer Berater von 360. Dr. Xiang ist zum Beispiel auch Experte im Fintech-Sektor und hat quantitative Handelssysteme auf Basis künstlicher Intelligenz entwickelt. Mit diesem Know-how wird er Arcology beim Aufbau seiner kommerziellen Anwendungen maßgeblich unterstützen.

Arcology ist eine selbstorganisierte, selbstkorrigierende hierarchische Blockchain, die mit Hilfe maschineller Lernmethoden und künstlicher Intelligenz ineffiziente Prozesse, welche die heutigen Plattformen belasten, eliminiert. Durch die Eliminierung ineffizienter Abläufe in seinem Netzwerk dürfte Arcology aktuelle Marktführer wie Ethereum im Hinblick auf die Hauptvariablen Geschwindigkeit, Reichweite und Preis übertrumpfen.

Auch wenn Arcology eine neue Blockchain-Technologie entwickelt, könnten die Einnahmen dennoch weiterhin auch aus zahlreichen herkömmlichen Quellen wie Abonnements, Lizenzierungen und Beratungsgebühren kommen. 360 wird einen Teil der geplanten Transaktionswährung der Plattform in Reserve halten.

Mit diesem Expertenteam bin ich zuversichtlich, dass die Entwicklung von Arcology rasch, planmäßig und im budgetären Rahmen erfolgen wird, erklärt George Tsafalas, CEO von 360. Wir sind stolz, Laurents großartiges neues Unternehmen mit unseren Investitionen maßgeblich zu unterstützen.

