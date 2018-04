Neue US-Sanktionen bringen Russlands größten Aluminium-Konzern in Schwierigkeiten. UC Rusal warnt die Investoren. Die Aktie stürzt ab.

Ende vergangener Woche hatte die US-Regierung ihre Sanktionen auf eine Reihe Putin-naher Oligarchen und deren Firmen ausgeweitet - so auch auf den Unternehmer Oleg Deripaska und seinen Aluminium-Konzern UC Rusal. Nun bekommt der Aluminiumriese die Sanktionen offenbar zu spüren.

An der Börse Hongkong brachen die Aktien am Montag um satte 49 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Pflichtmitteilung veröffentlicht hat, aus der hervorgeht, dass die US-Sanktionen möglicherweise zu Zahlungsausfällen führen könnten. Das Unternehmen ist an der Börse somit noch rund 4,8 Milliarden US-Dollar wert.

UC Rusal sei gerade dabei, die genauen Auswirkungen der US-Sanktionen auf die Geschäftsaktivitäten der Firma auszuwerten. Es sei aber sehr wahrscheinlich, dass die Sanktionen sich negativ auf die jetzigen sowie die künftigen Geschäfte des Aluminiumkonzerns auswirken würden.

Auch würde die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Jahr 2017 verzögern. Anteilseignern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...