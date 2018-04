Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Monheim am Rhein (pta010/09.04.2018/10:00) - Die erst im Oktober 2017 in Deutschland in einer Edition von 999 Stück gelaunchte Skulptur von Jeff Koons, "Balloon Rabbit", ist bereits beim Editeur ausverkauft. Damit kann auch das Set von 3 "Balloon Animals" nicht mehr produziert werden.



Die Edition ist jetzt nur noch im Secondary Market käuflich zu erwerben, in dem der weltweit größte Kunsthändler Larry Gagosian (Los Angeles) sowie die Weng Contemporary, eine Marke der WFA Online AG, Marktführer sind. Der Preis der Skulptur "Balloon Rabbit" hat sich seit dem ersten internationalen Auftritt im Mai 2017 in den USA von 9.500 USD auf 17.500 USD erhöht. Gagosian hat zum 1. April seinen Preis für den amerikanischen Markt sogar auf 19.500 USD angehoben (s. Graphik).



Die Editionen von Jeff Koons werden auf der Seite JeffKoonsEditions.com präsentiert und können auf WengContemporary.com erworben werden.



ÜBER DIE WENG FINE ART AG Die Weng Fine Art AG (www.wengfineart.com) mit juristischem Sitz in Krefeld, der Betriebsstätte in Monheim a.Rh. sowie der Tochtergesellschaft WFA Online AG in der Schweiz ist ein führendes international agierendes Kunsthandelsunternehmen. Die gründergeführte Gesellschaft vereint dabei langjährige Expertise im Kunstmarkt mit wirtschaftlichem Know-how. Die Weng Fine Art AG gehört heute zu den kapitalstärksten Kunsthandelsunternehmen in Kontinentaleuropa. Im Fokus stehen international renommierte Künstler des 20. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Damien Hirst, Robert Longo, Pablo Picasso, Gerhard Richter und Jeff Koons. Im Stammgeschäft werden gewerbliche Adressen (B2B) beliefert, darunter die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Hinzu kommt seit 2015 die in der Schweizer Tochter WFA Online angesiedelte E-Commerce-Plattform "Weng Contemporary" (www.wengcontemporary.com), über die weltweit graphische und skulpturale Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler angeboten werden.



