Aus der heutigen Ausgabe von Maydorns Meinung: Endlich ist der Frühling da, heute soll es in ganz Deutschland sonnig und dazu über 20 Grad warm werden, in einigen Regionen soll das Thermometer sogar auf 25 Grad steigen. Und auch an der Börse ist zumindest zum Wochenauftakt Sonnenschein zu erwarten, nachdem sich der US-Aktienmarkt am Freitag doch mal wieder recht verschnupft gezeigt hat. Schwache Arbeitsmarktdaten und der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Dow Jones um 570 Punkte nach unten gedrückt.

