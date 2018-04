Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit einer moderaten Aufwärtstendenz in die neue Woche gestartet. Nachdem der Leitindex SMI kurz vor Ende letzter Woche noch unter wachsenden Sorgen zum drohenden Handelskrieg zwischen den USA und China unter Druck gekommen war, zeichne sich nun eine leichte Erholung ab, meinen Händler. Etwas festere Notierungen waren bereits in Asien auszumachen.

Die Handelsstreitigkeiten blieben das bestimmende Thema an den internationalen Finanzmärkten, heisst es gleichzeitig. Zwar habe sich die kurz vor dem Wochenende nochmal hochgekochte Furcht vor einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China über das Wochenende ein Stück weit gelegt, doch bleibe die Stimmung am Markt von Vorsicht geprägt. In der Schweiz hat derweil Novartis mit der Ankündigung einer milliardenschweren Übernahme überrascht.

Der Swiss Market Index (SMI) tendiert bis 09.30 Uhr um 0,62% höher bei 8'724,91 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,64% auf 1'430,53 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,57% auf 10'224,12 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel notieren bis auf Dufry alle im Plus.

Novartis rücken um 0,6% vor. Der Pharmakonzern will das US-Unternehmen Avexis für 8,7 Mrd USD übernehmen und so die Position als wichtiger ...

