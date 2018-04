Auch dieses Jahr ist die Hannover Messe wieder ein globaler Hotspot für alle Themen rund um die der Produktion (Industrie 4.0) und der Energiesysteme (Integrated Energy). Sie vereint fünf Leitmessen an einem Ort: Industrial Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply und Research & Technology. Das Partnerland der Messe ist Mexiko. Wie auf der letzten Messe angekündigt, findet die CeMAT zeitgleich statt.

Mensch und Maschine - das sind die Grundpfeiler der Fabrik der Zukunft. Ihr ganzes Potenzial spielen sie allerdings erst aus, wenn sie vernetzt sind. "Das Zusammenspiel von Automatisierungstechnik, Plattformen und maschinellem Lernen hebt Industrie 4.0 auf die nächste Stufe", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe. Die Fabriktechnik wird immer leistungsfähiger, industrielle IT-Plattformen drängen auf den Markt, Zulieferunternehmen sind mit ihren Kunden digital verbunden. Hinzu kommen Machine-Learning-Ansätze, die Maschinen und in die Lage versetzen, Entscheidungen zu treffen.

Wenn sich IT und klassische Automation vernetzen

MindSphere, Azure, AWS oder Axoom - Namen wie diese stehen für die digitale Transformation der Industrie und belegen, dass Vernetzung und Kollaboration die entscheidenden Voraussetzungen sind für neue Geschäftsmodelle im Zusammenspiel von IT und Industrie. Die Messe legt mit ihrem Leitthema "Integrated Industry - Connect & Collaborate" genau darauf ihren Fokus. "IT und Industrie haben sich aus zwei Richtungen aufeinander zu bewegt", sagt Arno Reich, Global Director IAMD und Digital Factory. In Zeiten der digitalen Transformation ...

