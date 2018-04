Linz - Auf dem US-Arbeitsmarkt wurden im März nur 103.000 neue Stellen geschaffen, was deutlich schwächer war als erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Ökonomen würden die enttäuschende Zahl auf den frostigen März zurückführen.

Den vollständigen Artikel lesen ...