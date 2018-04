Bei dem Vorhaben handelt es sich um die bisher größte "organische Investition" in die Industrieautomation in der mehr als 130jährigen Geschichte von ABB. Der Forschungs- und Entwicklungsstandort wird 35.000 m² umfassen, Platz für rund 1.000 neue High-Tech-Arbeitsplätze schaffen und soll eine Reihe "zukunftsweisender Einrichtungen" beherbergen. Neben Labors zur Entwicklung und Erprobung von Automationstechnologien, Steuerungssystemen bis hin zu maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, wird es eine Automation Academy zur Schulung und Einarbeitung von Kunden, Partnern und Mitarbeitern in diesen Technologien geben.

Der offizielle Spatenstich ist bereits in diesem Sommer geplant, die Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2020. Nach Fertigstellung wird der Standort Eggelsberg zu den grössten ABB-Forschungs- und Entwicklungszentren ...

