Corvus Gold hat neue Bohrdaten für sein Projekt Mother Lode vorgelegt, die das Expansionspotenzial deutlich zeigen. Der Aktienkurs kennt unterdessen nur eine Richtung: nordwärts! Der Markt wartet nun auf die PEA.

Fast 50 Prozent Plus in zwei Monaten!

Als wir Ihnen Mitte Februar das erste Mal Corvus Gold (2,46 CAD | 1,54 Euro; CA2210131058) vorstellten, kostete eine Aktie noch 1,63 CAD an der Heimatbörse in Kanada. Seither hat der Kurs um satte 49 Prozent zugelegt. Und das ist keine Überraschung. Corvus Gold verfügt mit dem Doppelprojekt North Bullfrog / Mother Lode in Nevada über ein aussichtsreiches Asset und gilt als der nächste Übernahmekandidat in Nordamerika. Noch aber ist kein Ende der Performance-Jagd abzusehen. Denn Corvus liefert beständig weiter gute Bohrergebnisse, die darauf hindeuten, dass hier noch mehr Gold im Boden steckt.

Expansion der Ressource möglich

Bisher verfügt das Zwillingsprojekt über eine NI 43-101 konforme Ressource mit 1,76 Mio. Unzen Gold ...

