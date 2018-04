FRANKFURT (Dow Jones)--In der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst verschärft die Gewerkschaft Verdi die Gangart. Sie kündigte für Dienstag flächendeckende Streiks in allen Bundesländern für alle Bereiche des öffentlichen Dienstes an, bei Bund und Kommunen. Unter anderem sollen vier Flughäfen bestreikt werden, darunter der Frankfurter Airport.

"Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot vorgelegt. Mit Warnstreiks und Aktionen erhöhen die Beschäftigten jetzt den Druck, damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske laut Mitteilung.

Es sei davon auszugehen, dass die Streiks an den Flughäfen zu starken Einschränkungen im Luftverkehr führen werden. Neben Frankfurt sind München, Köln und Bremen betroffen. Bestreikt würden die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr.

In der Zeit vom 10. bis zum 13. April müsse in allen Bundesländern mit massiven Streiks gerechnet werden. In Nordrhein-Westfalen ist am Dienstag unter anderem der Nahverkehr betroffen, ebenso der gesamte Bereich der kommunalen Betriebe wie die Stadtverwaltung, Versorgungsbetriebe und Kitas sowie Bundeseinrichtungen wie Wasserschifffahrtsämter und Job Center.

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 15. und 16. April in Potsdam statt.

