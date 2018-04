BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionschef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber (CSU), hat nötigenfalls weitere Sanktionen gegen Russland gefordert. "Europa muss bei neuen Eskalationen seitens der russischen Regierung zu weiteren Maßnahmen bereit sein", sagte der Europapolitiker der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Zur Begründung nannte Weber das politische Vorgehen der russischen Regierung, die nach wie vor militärische Gewalt als Mittel der Politik einsetze. "Solange Russland in der Ostukraine einen stillen Krieg führt und mit Desinformationskampagnen Europa destabilisieren will, muss sich Europa verteidigen", erklärte er. Mit Blick auf die Fußball-WM in Russland forderte Weber, die deutsche Staatsspitze solle nach dem Vorbild der Briten nicht an den Spielen teilnehmen.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), verlangte von Russland eine Kooperation bei der Aufklärung des Giftgasanschlages auf den EX-Spion Sergej Skripal. "Entscheidend ist, dass Russland mitwirkt an der Aufklärung, kooperiert in internationalen Organisationen, die es dafür gibt", sagte Röttgen.

"Das Angebot einer Mitwirkung reicht nicht aus, sondern es muss die Mitwirkung geben," erklärte er im ZDF-"Morgenmagazin". Moskau habe "hier seine Bringschuld nicht erfüllt". Dass Russland sich seiner Pflicht zur Kooperation und Aufklärung bisher verweigere, sei "der entscheidende Anknüpfungspunkt" für die diplomatischen Maßnahmen Deutschlands und anderer Länder.

Die Bundesregierung hatte Russland im Fall des Giftgasanschlags bereits am Freitag dazu aufgefordert, seine unkooperative Haltung aufzugeben, und gleichzeitig die Ausweisung russischer Diplomaten verteidigt. Das Handeln der Bundesregierung sei "angesichts des destruktiven Verhaltens" Russlands angemessen und mit den Partnern abgestimmt, so Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die Diplomaten sein ausgewiesen worden, nachdem die russische Regierung Antworten auf konkrete Fragen schuldig geblieben sei. Zudem bestehe ein "Muster" russischer Aktionen, zu dem unter anderem auch die Annexion der Krim und Cyberoperationen gehörten. Es gehe hier "um ein Gesamtbild".

