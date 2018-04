Die Lieferprobleme drücken die Stimmung beim Konsumgüterkonzern. Henkel-Chef Hans Van Bylen verspricht Abhilfe bis Juni.

Vor einem Jahr stellte sich der neue Henkel-Vorstandschef erst einmal auf der Hauptversammlung freundlich vor. Solche Nettigkeiten sparte sich Hans Van Bylen an diesem Montag. Denn er musste den Aktionären im Düsseldorfer Congress Center erklären, wie Henkel die Lieferschwierigkeiten in Nordamerika in den Griff bekommen will.

"Wir bedauern sehr, dass es zu diesen Problemen gekommen ist", entschuldigte sich Van Bylen bei den Aktionären. "Die Ursachen dafür sind erkannt, sie werden mit Hochdruck bearbeitet", versprach er. Er erwartet, dass sich die Lieferkette im nordamerikanischen Konsumgütergeschäft im "Laufe des zweiten Quartals wieder normalisieren wird".

Mitte März musste Van Bylen überraschend die Lieferschwierigkeiten ankündigen. Er erwartet im Waschmittel- und im Beauty-Geschäft im ersten Quartal 2018 ein "negatives organisches Wachstum" - also ein ...

