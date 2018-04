Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Optimismus von Investoren für die deutsche Konjunktur hat sich im April weiter verringert, was vor allem an negativen Erwartungen für die künftige Entwicklung lag. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex sank auf 24,4 (März: 29,1) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf 62,0 (65,8) Punkte zurückging und der Erwartungsindex auf minus 7,8 (minus 2,5) Punkte. Das ist der niedrigste Erwartungswert seit Oktober 2014.

"Die deutsche Konjunktur hat mächtig Gegenwind. Die innenpolitischen Rahmenbedingungen werden zunehmend als Belastung wahrgenommen, und auch die Geopolitik leistet ihren Beitrag für gebremsten Optimismus der Exportnation", schreibt Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy in der Mitteilung.

Die erhöhte Skepsis betrifft auch den Euroraum. Dessen Konjunkturindex sank auf 19,6 (24,0) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung lag bei 43,0 (45,8) Punkten und der Erwartungsindex bei minus 1,5 (plus 4,3) Punkten. Der Erwartungsindex war erstmals seit Juli 2016 wieder negativ.

"Der First Mover unter den Frühindikatoren weist damit erneut sehr frühzeitig auf eine konjunkturelle Abkühlung hin", schreibt Hussy. Grund sei die Sorge der Anleger über die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump, die entsprechende Gegenmaßnahmen auslösten. "Der rüpelhafte Umgang Trumps mit Handelspartnern und Verbündeten löst bei allen Wirtschaftssubjekten massive Unsicherheit aus."

Hussy bezweifelt, dass die Notenbanken in diesem Umfeld willens und fähig sind, ihren mehr oder weniger restriktiven Kurs fortzuführen. "Eine gänzlich andere Notenbankpolitik haben die Anleger noch nicht auf dem Plan. Dies liegt am Verhalten der Notenbanken, die in den letzten Jahren 'behind the curve' waren und auch dieses Mal auf 'Beweise aus der Realwirtschaft' warten werden", kalkuliert der Sentix-Geschäftsführer.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 04:30 ET (08:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.