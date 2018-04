Unterföhring (ots) - Diese Kleinen sind die Größten! Gestern Abend sahen die SAT.1-Zuschauer, wie sich sie letzten neun Talente aus den Teams von Nena & Larissa, Mark Forster und Max Giesinger ins Finale singen. Beim Finale am nächsten Sonntag, 15. April, 20:15 Uhr, in SAT.1 dürfen sich die Talente und die TV-Zuschuer auf Samu Haber mit seiner Band Sunrise Avenue als Gastact freuen. Sie performen ihren aktuellen Hit "Heardbreak Century".



"The Voice Kids" - das sind die Finalisten:



TeamLarena: Alycia, 10 Jahre aus Basel in der Schweiz, Santiago 14 Jahre aus Olching bei Fürstenfeldbruck und Natalia Joy, 15 Jahre aus Berlin TeamMark: Anisa, 10 Jahre aus Kreuzwertheim, Klaas, 12 Jahre aus Wildeshausen bei Oldenburg und Oliwia, 13 Jahre aus Gernsbach TeamMax: Benicio, 13 Jahre aus Seattle/USA, Flavio, 14 Jahre aus Thalwil in der Schweiz und Jonah, 13 Jahre aus Wedel bei Hamburg



Weitere Infos zu der Musikshow gibt es auf der "The Voice Kids"-Presseseite unter http://presse.sat1.de/TVK2018



Das "The Voice Kids"-Finale am Sonntag, 15. April, 20:15 Uhr in SAT.1



