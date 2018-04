Spintronische Bauelemente wie beispielsweise ein Spin-Transistor versprechen neben der höheren Energieeffizienz mehrere Vorteile gegenüber der herkömmlichen Mikroelektronik. Akutelle Rechner benötigen getrennte Geräte für die Datenspeicherung und die Datenverarbeitung. Mit Spintronics lässt sich beides in einem Bauelement vereinen, sodass auch kein Datentransfer wie heute zwischen Prozessor und Speicher mehr anfällt. Spins lassen sich außerdem nichtflüchtig speichern, benötigen also im Gegensatz zum RAM-Speicher keine Energie zum Datenerhalt.

Erstautor der am 2. März 2018 in Physical Review Letters veröffentlichten Arbeit ist Ludo Cornelissen, Doktorand in der Forschungsgruppe von Prof. Bart van Wees am Zernike Institute of Advanced Materials der Universität Groningen. Der vorgestellte Spin-Transistor basiert auf Magnonen oder Spinwellen, die nur in magnetischen Materialien vorkommen. In ihren Experimenten generierten die Forscher Magnonen in Materialien, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...