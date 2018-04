Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD), die auf dem SPD-Parteitag bei der Wahl zum Parteivorsitz gegen Andrea Nahles antreten will, hat sich für dringende sozialpolitische Reformen ausgesprochen. "Die Umfragewerte schmerzen. Wir müssen unser Profil in Richtung Links verschärfen", sagte sie am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen".

Hartz IV müsse abgeschafft werden. "Wir brauchen ein anderes System, das Menschen Anreize schafft, statt sie zu bevormunden und zu gängeln", sagte die ehemalige Polizistin. Von ihrer Partei forderte sie einen Willen zur Reform.

Die Sanktionen gegen Russland bezeichnete Lange als falsch.