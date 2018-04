Daimler war am Freitag nur "optisch" eingebrochen, denn das kräftige Minus basierte auf dem Abschlag der stattliche 3,65 Euro betragenden 2017er-Dividende. Das Dumme ist, dass das die Charttechnik an sich eigentlich nicht anficht. Die Aktie (ISIN: DE0007100000) ist damit wieder unter die wichtige Supportzone 67,60/67,85 Euro gefallen, die derzeit die 200-Tage-Linie mit einschließt und die Nackenlinie einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation darstellt. Diese verliert langsam an Relevanz, weil eben diese Entscheidungszone seit Anfang März Schauplatz einer Grabenkampfs der Trader geworden ist. Mal notiert die Aktie darüber, mal darunter. Derzeit ist sie darunter, der Dividende geschuldet. Aber das sollte ...

