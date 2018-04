Eine gute Nachfrage aus China und den USA hat die Verkäufe des Autoherstellers Audi im ersten Quartal nach oben getrieben. Zwischen Januar und März setzte das Unternehmen weltweit rund 463 800 Fahrzeuge ab, 9,8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, wie das Unternehmen am Montag in Ingolstadt mitteilte. In China stiegen die Verkäufe um fast 42 Prozent, in den USA um knapp 9,7 Prozent. Trüber sieht es dagegen in Europa aus: Hier sank der Absatz um 4,7 Prozent.

Im Monat März stiegen die Verkäufe weltweit um 6 Prozent auf 183 750 Fahrzeuge. Mitverantwortlich war auch hier die gute Nachfrage aus China und den USA. In Europa sanken die Absätze um 5,8 Prozent, was auch im Zusammenhang mit dem An- und Auslaufen verschiedener Modelle stand, wie Audi erläuterte. Deutlich rückläufig entwickelten sich die Märkte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Deutschland gab es zudem zwei Verkaufstage weniger als im Vorjahr./nas/jha/

