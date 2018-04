"3 Tage in Quiberon", der Film über ein Interview mit Romy Schneider, thematisiert auf beeindruckende Art die mediale Ausbeutung von Prominenten.

Für Michael Jürgs bot sich eine einmalige Gelegenheit als "Stern"-Reporter. Im März 1981 durfte der damals 35-Jährige in den bretonischen Ferienort Quiberon reisen, um den Weltstar Romy Schneider zu interviewen. In dem Städtchen suchte die Leinwandikone für einige Zeit Erholung von zu viel Arbeit und falschen Männern.

Die durch zu viele Tabletten und Alkohol schon schwer angeschlagene Romy Schneider fasste den Entschluss, ihr negatives Bild in den deutschen Medien schonungslos korrigieren zu wollen. Deshalb ließ sie sich auf ein gnadenloses Interview mit dem späteren "Stern"-Chefredakteur Michael Jürgs im bunkerähnlichen Sofitel-Hotel an der bretonischen Küste ein.

Die Regisseurin Emily Atef hat aus der wahren Begebenheit ein spannendes Dokument über die Grenzen des Journalismus geschaffen. Mit empfindsamer Kamera und geschickt gesetztem Licht geht sie in ihrem in Schwarz-Weiß gedrehten Film "3 Tage in Quiberon" der Frage nach, wie weit die freiwillige Ausbeutung einer psychisch labilen Prominenten überhaupt gehen darf.

Die wunderbare Marie Bäumer als Romy Schneider zeigt den ganzen Widerspruch zwischen der Bewältigung der eigenen Lebenskrise und den Wunsch nach medialer Gerechtigkeit. Der mit ihr befreundete Fotograf Robert Lebeck (Charly Hübner) fängt diese 72 Stunden an der französischen Atlantikküste in ungeschminkten ...

