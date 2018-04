Wir hatten unlängst an dieser Stelle eine potentielle Doppeltopformation als charttechnisches Warnsignal bei Brent C.O. ins Spiel gebracht. Die Entwicklung in den letzten Handelstagen bestätigte uns einmal mehr in der Annahme, dass Brent C.O. womöglich vor einer Korrektur stehen könnte. Unter fundamentalen Aspekten hatten wir immer wieder unsere Skepsis in Bezug auf das exponierte Preisniveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...