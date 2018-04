Unterföhring (ots) - Konstantes Quoten-Schwergewicht: "The Biggest Loser" erreichte am Sonntag mit dem ersten Halbfinale sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - und damit den zweitbesten Wert der aktuellen Staffel. Im zweiten Halbfinale kämpfen am kommenden Sonntag, 15. April 2018, um 17:45 Uhr die verbliebenen sechs Kandidaten im österreichischen Kärnten um den Einzug ins Finale.



Alle Informationen zu "The Biggest Loser" 2018, zu den Kandidaten sowie umfangreiches Bildmaterial finden Sie auf www.presse.sat1.de/TBL2018.



"The Biggest Loser", immer sonntags, ab 17:45 Uhr in SAT.1



