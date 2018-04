Ruhiger Handelstag bezüglich makroökonomischer Veröffentlichungen Thema Handelskonflikt diese Woche weiter im Mittelpunkt Daten aus den USA und China daher besonders interessant

Zusammenfassung:Wie üblich ist der Montag in Bezug auf die makroökonomischen Veröffentlichungen relativ ruhig. Am Morgen wird der Halifax-Hauspreisindex aus Großbritannien veröffentlicht (9:30 Uhr). Der Marktkonsens deutet auf einen Anstieg von 1,8% auf 2% im Jahresvergleich hin. Am frühen Nachmittag (14:15 Uhr) erhalten wir außerdem neue Zahlen aus Kanada zu den Baubeginnen. Für März wird ein Wert von 218,0 Tsd. prognostiziert, dieser lag bei 229,7 Tsd. im letzten Monat. Des Weiteren sind für heute einige Reden von europäischen Zentralbankern geplant (Constancio um 15:00 Uhr und Praet um 18:45 Uhr). Auf was sollten Sie diese Woche noch achten? In dieser Handelswoche mangelt es nicht an Wirtschaftsberichten, allerdings werden die Marktteilnehmer ihre Aufmerksamkeit besonders auf die USA und China lenken. Interessanterweise werden wir wichtige Berichte aus beiden Ländern erhalten. Letztendlich könnte die Politik jedoch die größten Auswirkungen auf die Märkte haben, da wir uns beim Thema Handelskonflikte ...

