Der Weg für eine Komplettsanierung von Beate Uhse ist frei: Finanzinvestor Robus übernimmt die werthaltigen Teile des Erotik-Konzerns.

Am vergangenen Mittwoch verabschiedeten die Gläubiger von Beate Uhse den Insolvenzplan. Jetzt geht der Flensburger Erotik-Konzern noch einmal mit Details an die Öffentlichkeit. In einer Ad-hoc-Mitteilung bestätigte die Beate Uhse AG, dass der Investor Robus Capital die werthaltigen Teile des seit Jahren dahinsiechenden Unternehmens übernehmen wird und unter neuen Vorzeichen fortführen will.

Nach Informationen von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind, hat Robus dafür rund 1,35 Millionen Euro bezahlt. Damit übernimmt Robus nun als einziger aus einer Reihe von Interessenten das unternehmerische Risiko für die Fortführung sämtlicher erhaltenswerter Teile des Unternehmens.

Bereits zuvor hatte Robus der insolventen Beate Uhse AG und der niederländischen Tochter Beate Uhse Netherlands ...

