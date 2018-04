Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Tele Columbus von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kabelnetzbetreiber dürfte in den kommenden fünf Jahren im Branchenvergleich relativ stark wachsen, schrieb Analyst Daniel Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognose für 2018 habe er jedoch leicht reduziert. Die Aktie sei nach dem jüngsten Rücksetzer günstig zu haben./edh/ajx

Datum der Analyse: 09.04.2018

ISIN DE000TCAG172

