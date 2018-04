FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.04.2018 - 11.00 am



- JPMORGAN RAISES EUROPEAN MEDIA TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3300 (3700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESUMES GVC HOLDING WITH 'BUY' - TARGET 1300 PENCE - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 734 (737) PENCE - CONVICTION BUY LIST - GOLDMAN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 480 (487) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1323 (1327) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 105 (103) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES GKN PRICE TARGET TO 423 (421) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROLLS ROYCE PRICE TARGET TO 1272 (1262) P - CONVICTION BUY LIST - HSBC INITIATES GVC HOLDING WITH 'HOLD' - TARGET 880 PENCE - JEFFERIES CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 890 PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SSE PRICE TARGET TO 1500 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 610 (500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 710 (750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1640 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 90 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING TARGET TO 195 (215) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ITV TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 1000 (1020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 90 (95) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 870 (915) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2010 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS XAAR TO 'HOLD' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES IMI PLC TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES OXFORD INSTRUMENTS TO 'BUY' ('HOLD') - PEEL HUNT RAISES RENISHAW TO 'HOLD' ('REDUCE') - SOCGEN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 420 (470) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4050 (4400) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - SOCGEN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1600 (1404) PENCE - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 440 (465) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND MANAGEMENT PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1090 (1070) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob