Die Commerzbank hat das Kursziel für TAG Immobilien von 17,50 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Unter den deutschen Unternehmen mit Fokus auf Wohnimmobilien habe ihn TAG im vergangenen Jahr besonders positiv überrascht, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erhöhte daraufhin merklich seine Schätzungen für den erwarteten Nettovermögenswert in den Jahren 2018 und 2019. Langfristig blicke er aber weiter vorsichtig auf die Qualität des Portfolios./tih/la

Datum der Analyse: 09.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008303504

AXC0114 2018-04-09/11:26