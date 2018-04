Commerzbank-Aktien haben am Montag im Sog der Erholung der Papiere der Deutschen Bank (Deutsche Bank) ebenfalls deutlich zugelegt. Sie stiegen am Vormittag um 2,35 Prozent auf 10,786 Euro. In der vergangenen Woche waren sie noch bis auf fast 10 Euro abgerutscht.Besser waren zum Wochenstart im Dax (DAX 30) nur die Aktien der Deutschen Bank mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...