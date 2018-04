STEMMER IMAGING AG steigert EBITDA im ersten Halbjahr um 36,2 Prozent auf EUR 4,6 Mio. und gibt Prognose für das Gesamtjahr DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis STEMMER IMAGING AG steigert EBITDA im ersten Halbjahr um 36,2 Prozent auf EUR 4,6 Mio. und gibt Prognose für das Gesamtjahr 09.04.2018 / 11:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. STEMMER IMAGING AG steigert EBITDA im ersten Halbjahr um 36,2 Prozent auf EUR 4,6 Mio. und gibt Prognose für das Gesamtjahr Puchheim, 09.04.2018 - Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/2018 (Geschäftsjahr: 01.07.-30.06.) erreichte die STEMMER IMAGING AG auf Basis vorläufiger Zahlen ein EBITDA von 4,55 Mio. Euro und lag damit 36,2 Prozent über dem Vorjahreswert von EUR 3,34 Mio. Euro. Der Konzernumsatz stieg im gleichen Zeitraum um 12,6 Prozent auf 47,4 Mio. Euro (Vj.: 42,1 Mio. Euro). Das anhaltend wachstumsstarke Marktumfeld für industrielle Bildverarbeitung (Machine Vision) trug maßgeblich zu diesem Anstieg bei. Vor dem Hintergrund der über den Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr und der mit Wirkung zum 31. Januar 2018 zu konsolidierenden Umsatz- und Ergebnisbeiträge der akquirierten Data Vision (Niederlande) geht die STEMMER IMAGING AG für das Geschäftsjahr 2017/2018 von einem deutlich besseren Ergebnis aus als bisher erwartet. Sofern die positiven Marktimpulse und die gute Auftragslage auch im zweiten Halbjahr anhalten, hält der Vorstand einen Konzernumsatz in der Größenordnung von 97 bis 100 Mio. Euro bei einer zweistelligen EBITDA-Marge für erreichbar. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der STEMMER IMAGING AG zum 31. Dezember 2017 soll am 24. April 2018 veröffentlicht werden. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Astrid Sommerkamp Marcom & Events Group Manager Telefon: +49 (0)89 80902-221 E-Mail: ir@stemmer-imaging.de 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672085 09.04.2018

