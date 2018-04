Frankfurt am Main - Der sentix Fonds Aktien Deutschland (ISIN DE000A1J9BC9/ WKN A1J9BC) investiert als Basisinvestment in deutsche Standardwerte, so die Experten von sentix Asset Management.Der Investitionsgrad des Aktienfonds werde vorwiegend über den Einsatz von Derivaten (Futures und Optionen) gesteuert - in einer Bandbreite von 80% bis 120%. Die Signale für Käufe und Verkäufe würden auf einem Behavioral Finance-Ansatz basieren, der die Psychologie der Anleger analysiere und hieraus konträre wie auch prozyklische Strategien ableite. Die sentix-Indikatoren würden hierbei als Signalgeber dienen. Wesentliche Kriterien seien Anlegervertrauen, Investitionsverhalten, Sentiment und Preisanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...