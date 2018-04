Die Sozialdemokraten gewinnen die Gunst der Wähler allmählich zurück. Einer aktuellen Forsa-Umfrage zufolge legt die SPD zu.

Die SPD kann in der Wählergunst laut einer neuen Forsa-Umfrage wieder zulegen. In dem am Montag veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer steigt die SPD um zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...